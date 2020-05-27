Более 6,4 тыс. заразившихся коронавирусом вылечились в Подмосковье

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Лечение от новой коронавирусной инфекции в Московской области завершили еще 262 человека. Общее число вылечившихся пациентов в регионе превысило 6,4 тыс., об этом в среду сообщили в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области завершили лечение от коронавируса еще 262 человека. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 6 440 человек", - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье зафиксировано 35 956 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 359 заболевших.