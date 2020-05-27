Выплаты на несовершеннолетнего ребенка получили более 14 тыс. безработных в Подмосковье

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Дополнительные ежемесячные выплаты на ребенка в размере 3 тыс. рублей получили в Московской области свыше 14 тыс. безработных, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Дополнительные ежемесячные выплаты к пособию по безработице в апреле-июне 2020 года в размере 3000 рублей на ребенка семьям, в которых родители являются безработными, получили 14 057 человек", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

В пресс-службе добавили, что одному из родителей, которые оказались без работы с 1 марта и обратились в службу занятости с 1 апреля до 30 июня, будет увеличено пособие по безработице на 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жители региона могут претендовать на шесть федеральных мер поддержки. Среди них выплата в размере 5 тыс. рублей в течение трех месяцев для семей с детьми до 3 лет, ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет. Также в два раза увеличивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года и устанавливается ежемесячная выплата в размере 3 тыс. рублей при признании безработным.