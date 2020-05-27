В медучреждениях Подмосковья сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Медицинские организации Московской области имеют необходимый запас средств индивидуальной защиты, об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"На данный момент в медицинских организациях и на складах подведомственной организации Минздрава Московской области ГБУ "Мособлмедсервис" сформирован необходимый запас по следующим категориям: защитные костюмы - 400 тыс. с запасом на 37 дней, респираторы - 633 тыс. на 70 дней, защитные очки - 111 тыс. на 28 дней, бахилы - 400 тыс. пар на 36 дней, перчатки и маски медицинские в достаточном количестве с запасом на два месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех медорганизациях ведется строгий учет необходимого запаса средств индивидуальной защиты. Они централизованно закупаются и оперативно доставляются в медицинские учреждения в необходимом количестве.