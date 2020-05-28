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Пандемия коронавируса нового типа

Более 6,8 тыс. заразившихся коронавирусом вылечились в Подмосковье

За прошедшие сутки выздоровели 403 пациента

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Лечение от новой коронавирусной инфекции в Московской области завершили еще 403 человека. Общее число вылечившихся пациентов в регионе превысило 6,8 тыс., сообщили в четверг в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 403 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 6 843 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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