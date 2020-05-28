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Около 2% пассажиров общественного транспорта Подмосковья не носят маски

Власти региона отметили, что в автобусах масочный режим соблюдают лучше, чем в электричках

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Лишь 2% пассажиров общественного транспорта в Подмосковье не носят средства индивидуальной защиты, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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"Сегодня утром в общественном транспорте Московской области 98% пассажиров позаботились о средствах индивидуальной защиты. В автобусах масками воспользовались 99% человек, в железнодорожном транспорте - 96%", - сказали в пресс-службе.

В Подмосковье с 12 мая ношение масок в общественных местах является обязательным.

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