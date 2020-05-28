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Пандемия коронавируса нового типа

Около 60% заразившихся коронавирусом в Подмосковье составляют люди от 31 до 60 лет

Всего в регионе зафиксировано более 36,7 тыс. заразившихся

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Порядка 60% от общего количества заразившихся коронавирусом нового типа в Московской области составляют жители региона в возрасте от 31 до 60 лет. Об этом сообщается в материалах к выступлению министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой на заседании в Мособлдуме.

"Возрастная структура заболевших и умерших: 31-40 лет - заболел 6 721 - 18%. 41-50 лет - заболели 7 007 - 19%. 51-60 лет - заболели 7 523 - 20%", - говорится в материалах.

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Отмечается, что всего в регионе заражение коронавирусом нового типа зафиксировано у 36 730 человек. Среди них коронавирус выявлен у 1 383 детей в возрасте до 10 лет, что составляет около 4% от общего количества инфицированных. Также среди пациентов с коронавирусом имеются 135 человек старше 91 года.

Самый большой процент смертей пациентов с коронавирусом зафиксирован в возрастной группе от 61 до 70 лет - умерли 102 человека, что составляет 28% от общего числа смертей в регионе. Согласно актуальным данным оперативного штаба региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, всего в области скончались 380 заболевших. Выздоровели и выписались 6 843 человека.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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