Около 60% заразившихся коронавирусом в Подмосковье составляют люди от 31 до 60 лет

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Порядка 60% от общего количества заразившихся коронавирусом нового типа в Московской области составляют жители региона в возрасте от 31 до 60 лет. Об этом сообщается в материалах к выступлению министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой на заседании в Мособлдуме.

"Возрастная структура заболевших и умерших: 31-40 лет - заболел 6 721 - 18%. 41-50 лет - заболели 7 007 - 19%. 51-60 лет - заболели 7 523 - 20%", - говорится в материалах.