Власти Подмосковья не исключают возможности второй волны заражений коронавирусом осенью

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Московской области не исключают возможности второй волны заражений коронавирусом нового типа в регионе осенью. Об этом в ходе заседания Мособлдумы в четверг сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Ожидаем вторую волну к сентябрю, поэтому запасаемся средствами [индивидуальной защиты] и на будущие периоды", - сказала Стригункова.

Она отметила, что в настоящее время в регионе отсутствует дефицит средств индивидуальной защиты. Общего запаса с учетом действующей необходимости хватит более, чем на месяц.

В новость были внесены изменения (13:07 мск) — добавлены подробности по тексту.