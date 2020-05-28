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Пандемия коронавируса нового типа

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом и пневмонией в Подмосковье падает

На 26 мая было госпитализировано 8 819 пациентов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пик госпитализаций пациентов с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией наблюдался в Подмосковье 11 мая, в настоящее время в регионе зафиксировано снижение общего числа госпитализированных. Об этом в ходе заседания Мособлдумы в четверг сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Пик госпитализации мы пережили 11 мая, максимальное количество госпитализированных пациентов во все наши стационары составляло почти 10 тыс. человек. На текущий момент наблюдается незначительная динамика к снижению. На 26 мая было госпитализировано 8 819 пациентов", - сказала Стригункова.

Как отмечается в материале к выступлению министра, в период с 6 по 21 мая в Подмосковье в общей сложности было госпитализировано более 9 тыс. пациентов. По состоянию на 26 мая в Московской области наблюдается 829 госпитализированных в тяжелом состоянии, более 7,2 тыс. - в состоянии средней тяжести.

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