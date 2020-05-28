В Подмосковье пассажиры общественного транспорта приобрели более 50 тыс. масок с 1 мая

"В автобусах и на прилегающей инфраструктуре на железнодорожных станциях Московской области с начала мая реализовано более 50 тыс. одноразовых медицинских масок", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пассажиры подмосковного общественного транспорта приобрели с начала мая на объектах его инфраструктуры более 50 тыс. одноразовых медицинских масок, продажа которых организована в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Уточняется, что в транспорте и на автовокзалах пассажиры приобрели свыше 11,1 тыс. масок, ежедневно - это порядка 500 масок. В автобусах и на автовокзалах "Мострансавто" продано более 8,6 тыс. средств индивидуальной защиты, а на объектах железнодорожной инфраструктуры - почти 39 тыс. масок и более 52 тыс. перчаток.

"На автовокзалах и в автобусах стоимость одноразовой медицинской маски составляет 29 рублей. Оплатить покупку можно картой "Стрелка", бесконтактной банковской картой или гаджетом. Приобрести маску пассажиры могут у водителей подмосковных автобусов, на автовокзалах и автостанциях. В кассах 500 железнодорожных станций и у кассиров-контролеров стоимость маски составляет 30 рублей", - добавили в пресс-службе.

Также на автовокзалах и железнодорожных станциях установлены вендинговые автоматы по продаже масок, перчаток и антисептика. За нахождение без масок или респираторов в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и в такси, предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей, отметили в министерстве.