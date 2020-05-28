Губернатор Подмосковья поставил задачу снизить цены на маски

"Мы в последнее время открыли 11 предприятий на территории Московской области. Это наши компании, частный бизнес. Сегодня на территории Подмосковья производится порядка 3 млн масок <…> Задача - радикально снизить цену на маски, потому что маска все же останется, как и прежде, обязательным атрибутом", - сказал Воробьев.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Основными задачами властей Подмосковья являются снижение цен на маски и достаточное обеспечение средствами индивидуальной защиты в аптеках региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что пока не создана вакцина и не устранена угроза всем жителям Подмосковья, особенно старшему поколению, нужно ходить в масках. Одной из главных задач в регионе также является оснащение аптек необходимым количеством средств индивидуальной защиты.

"Мы получили от наших друзей 2 млн масок на этой неделе, и мы продолжим их раздавать бесплатно тем, кто нуждается в отдельном внимании", - добавил губернатор.

Ранее Воробьев напомнил о необходимости ношения защитных масок в общественных местах и на транспорте. За появление в общественных местах без маски власти Подмосковья теперь намерены штрафовать. Согласно региональному КоАП, за нарушение режима повышенной готовности в целом и несоблюдение масочного режима в частности граждане могут получить штраф в размере 4 тыс. рублей.