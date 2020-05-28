Жителям Подмосковья разрешили заниматься спортом на улице не более чем по двое

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Московской области разрешили жителям выходить на улицу для занятий спортом, совместно тренироваться могут не более двух человек. Об этом говорится в постановлении губернатора региона.

"Обязать граждан не покидать места проживания, за исключением занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 м (в случае если они не являются членами одной семьи и не проживают совместно), за исключением дворовых и детских площадок)", - указано в тексте документа.

Также сообщается, что в регионе возобновляют работу автокинотеатры, библиотеки, в которые можно прийти по предварительной записи, а также сервисы по ремонту компьютеров и химчистки.

"Ограничения, установленные настоящим пунктом (о приостановке деятельности с 28 марта по 14 июня 2020 года включительно), не распространяются на организации, осуществляющие деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (за исключением служб доставки и дистанционного обслуживания), в том числе стирки и химической чистки, предусматривающие очное присутствие гражданина, при соблюдении следующих условий: общая площадь помещений, в которых оказываются услуги, составляет до 400 кв. м (включительно), наличие наружного (уличного) входа в помещение оказания услуг", - говорится в постановлении.

Кроме того, в регионе возобновляется посещения обучающимися для проведения единого государственного экзамена образовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения ЕГЭ. "Допускается с даты направления уведомлений в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, но не ранее 1 июня 2020 года", - уточняется в документе.