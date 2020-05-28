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Малообеспеченным семьям и пенсионерам в Подмосковье до 20 июня выдадут бесплатные маски

Семьям выдадут по 20 масок, а неработающие пенсионеры получат по шесть штук

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бесплатные средства индивидуальной защиты предоставят малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам Подмосковья не позднее 20 июня. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале губернатора региона.

"Андрей Воробьев (губернатор Московской области) подписал постановление, с 29 мая ослабляющее режим ограничений: до 20 июня бесплатно будут предоставлены маски малообеспеченным семьям с детьми в количестве 20 штук на семью; неработающим пенсионерам - в количестве шесть штук на человека", - говорится в публикации.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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