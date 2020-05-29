Около 20 тыс. магазинов Подмосковья откроются после снятия ограничений на их работу

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Почти 20 тыс. магазинов стройматериалов, товаров для сада, а также торговых объектов, реализующих непродовольственные товары площадью менее 400 кв. м отроются в Московской области в результате снятия ограничений на их деятельность. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева с 29 мая в регионе смогут вернуться к деятельности при соблюдении стандартов, связанных с борьбой в распространении новой коронавирусной инфекции, магазины стройматериалов и товаров для сада. Также возобновят свою работу магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м, но при наличии отдельного входа с улицы. В общей сложности к работе должны вернуться 19 658 объектов", - сказал Разин.