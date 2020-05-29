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Пандемия коронавируса нового типа

Около 20 тыс. магазинов Подмосковья откроются после снятия ограничений на их работу

Власти региона отмечают, что открытие торговых объектов позволит вернутся на работу более 71 тыс. сотрудникам

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Почти 20 тыс. магазинов стройматериалов, товаров для сада, а также торговых объектов, реализующих непродовольственные товары площадью менее 400 кв. м отроются в Московской области в результате снятия ограничений на их деятельность. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева с 29 мая в регионе смогут вернуться к деятельности при соблюдении стандартов, связанных с борьбой в распространении новой коронавирусной инфекции, магазины стройматериалов и товаров для сада. Также возобновят свою работу магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м, но при наличии отдельного входа с улицы. В общей сложности к работе должны вернуться 19 658 объектов", - сказал Разин.

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Он добавил, что открытие торговых объектов позволит вернутся на работу более 71 тыс. сотрудникам.

Разин пояснил, что торговые объекты должны обеспечить соблюдение минимальной дистанции в полтора метра между посетителями, обязательное наличие у посетителей средств индивидуальной защиты, места для обработки рук специальными дезинфицирующими средствами, также должны быть назначены ответственные за соблюдение норм стандарта.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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