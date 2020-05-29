{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Возвращение в плановую госпитализацию "коронавирусных" коек начнется в Подмосковье 8 июня

Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что сейчас уже проходят плановые госпитализации, но для них нужно увеличивать ресурсы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первый этап возвращения перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом коек в программу плановой госпитализации начнется в Подмосковье 8 июня. Об этом заявил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам губернатора, в Подмосковье сейчас уже проходят плановые госпитализации, но необходимо увеличивать ресурсы для них. "Есть плановые операции, они были немножко отнесены. Сейчас с появлением чистых стационаров мы приступаем к этой регулярной деятельности. Первый этап запуска [перепрофилированных коек] - это 8 июня", - сказал он.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Глава Подмосковья не видит "горизонта" снятия масочно-перчаточного режима
Андрей Воробьев считает, что культура ношения маски сохранится у граждан надолго
Читать полностью