Возвращение в плановую госпитализацию "коронавирусных" коек начнется в Подмосковье 8 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первый этап возвращения перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом коек в программу плановой госпитализации начнется в Подмосковье 8 июня. Об этом заявил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам губернатора, в Подмосковье сейчас уже проходят плановые госпитализации, но необходимо увеличивать ресурсы для них. "Есть плановые операции, они были немножко отнесены. Сейчас с появлением чистых стационаров мы приступаем к этой регулярной деятельности. Первый этап запуска [перепрофилированных коек] - это 8 июня", - сказал он.