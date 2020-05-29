Глава Подмосковья не видит "горизонта" снятия масочно-перчаточного режима

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24", что не видит "горизонта" снятия масочно-перчаточного режима, введенного в регионе из-за ситуации с коронавирусом, и уверен, что культура ношения маски сохранится у граждан надолго.

Отвечая на вопрос, "вырисовывается" ли уже на горизонте дата снятия масочного режима, Воробьев ответил, что горизонта пока не видит. "Этого горизонта я, честно говоря, не вижу, он для меня недосягаем. Я вообще думаю, что часто мы будем видеть друг друга в масках, даже когда появится вакцина, даже когда уйдет этот коронавирус. Я думаю, что в любом случае маска не помешает, как и носовой платок", - сказал он.

Воробьев отметил, что иногда "лучше надеть маску, чем потом свалиться на пару недель даже от простого гриппа". "Это, я думаю, вошло в нашу культуру очень надолго, даже, может быть, навсегда", - добавил он.

Подмосковье находится на втором месте в стране после Москвы по числу заразившихся в России. В регионе, по последним данным, всего выявлено 37 503 случая, из них 773 - за последние сутки. Выздоровели 7 333 человека, 400 умерли.