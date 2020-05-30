В Подмосковье специалисты МЧС уничтожили реактивный снаряд, бомбу и гранату времен войны

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" уничтожили реактивный снаряд, авиационную бомбу и ручную гранату времен Великой Отечественной войны на спецполигоне в Красноармейске. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"29 мая личным составом управления пиротехнических и специальных кинологических работ Центра "Лидер" было уничтожено три взрывоопасных предмета. Реактивный снаряд М-20, ручная граната РГД-33, авиационная бомба ФАБ-50 обезврежены пятью пиротехниками под руководством майора Андрея Айталиева", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что уничтожение ранее извлеченных из земли на территории Московской области опасных находок проводилось на специальном полигоне ФКП "НИИ "Геодезия" в Красноармейске при строгом соблюдении всех требований безопасности.

Как правило, о подозрительных предметах сообщают граждане, которые находят их во время земляных работ на местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Пролежавшие десятки лет в земле снаряды и бомбы длительное время подвергались коррозии, и многие из них по-прежнему представляют серьезную опасность. При повреждении взрывателя боеприпас может сдетонировать в любой момент.

Ранее в пресс-службе МЧС в ответ на запрос ТАСС сообщили, что сотрудники МЧС РФ ежегодно в местах сражений времен Великой Отечественной войны обезвреживают около 40 тыс. боеприпасов. В основном это авиабомбы, артиллерийские снаряды, гранаты и мины. Только с начала 2020 года в Крыму и Севастополе сотрудники МЧС обезвредили свыше 800 взрывоопасных предметов, в том числе более 270 авиабомб.