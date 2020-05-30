В Подмосковье вылечились еще 387 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших после коронавируса в Подмосковье выросло за сутки на 387 и превысило 7,7 тыс. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

"В Московской области еще 387 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 7 720 человек.