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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье вылечились еще 387 пациентов с коронавирусом

Число излечившихся от коронавирусной инфекции в регионе превысило 7,7 тыс.
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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших после коронавируса в Подмосковье выросло за сутки на 387 и превысило 7,7 тыс. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

"В Московской области еще 387 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 7 720 человек.

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