В Подмосковье подтопленными остаются 83 приусадебных участка и 10 дачных домов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 80 приусадебных участков, десять дачных домов остаются подтопленными на территории Подмосковья в результате сильных дождей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В субботу из-за сильного дождя в Подмосковье было подтоплено 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. Такая ситуация сложилась на территории городского округа Истра, в садоводческих товариществах около поселка Нахабино. Также есть несколько подтопленных приусадебных участков в микрорайоне Опалиха в Красногорске, а также в Наро-Фоминске, где подтопление произошло по причине плохого водотоотведения.

"На территории Московской области в результате обильного выпадения осадков остаются подтопленными 83 приусадебных участка, десять дачных домов и один участок дороги. Для ликвидации последствий подтоплений привлечено 197 человек и 68 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что развернут оперативный штаб по контролю за прохождением непогоды на территории области. В готовности находится аэромобильная группа - 200 человек, 29 единиц техники, десять плавсредств.