В МЧС заявили, что держат под контролем ситуацию на плотине в Красногорске

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС держат под контролем ситуацию на плотине на реке Синичка в Красногорске, где возникла угроза переливания воды. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В главке отметили, что вечером 30 мая возникла угроза переливания воды через плотину на гидроузле № 1 в деревне Марьино в Красногорске. Для укрепления плотины положено 250 мешков с песком и укреплено 50 метров береговой линии. Кроме того, подключен насос, который производит откачку воды.

"Уровень дамбы поднят на 70 см. Уровень воды ниже кромки на 80 см. Ситуация находится под контролем", - сказали в пресс-службе главка.

В деревне Марьино 159 частных домов, в которых проживают 320 человек, в том числе 70 детей.