Число подтопленных в Подмосковье домов выросло до 15

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Количество подтопленных территорий в Московской области вновь возросло, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Московской области в результате обильного выпадения осадков по состоянию на 12:00 мск подтоплены 92 приусадебных участка, 15 дачных домов и один участок дороги", - сказали в ведомстве.

Ранее утром сообщалось о 83 подтопленных приусадебных участках, 10 дачных домах и одном участке дороги.

В ликвидации последствий непогоды участвует 253 человека и 80 единиц техники. В готовности находится аэромобильная группа регионального главка в составе 200 человек, 29 единиц техники и 10 плавательных средств. Проводится откачка воды с помощью пожарной и инженерной техники. "Угрозы жизни и здоровью населения на подтопленных территориях нет, ситуация находится под контролем", - подчеркнули в МЧС.