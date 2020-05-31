Все городские службы Подмосковья работают над ликвидацией подтопления в округах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Ликвидацией подтопления в муниципалитетах Подмосковья занимаются все городские службы и специалисты МЧС. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

"Осадки очень сильные, дождь идет с четверга-пятницы, уже выпало почти полторы месячной нормы, и прогноз обещает дожди всю следующую неделю. Отсюда подтопления, вода на дачных и садовых участках, в частном секторе. Самая острая ситуация сложилась в Нахабине, Дедовске и Наро-Фоминске, в некоторых населенных пунктах г. о. Красногорск. Службы ЖКХ, дорожники и МЧС сейчас вместе заняты ликвидацией последствий сильных дождей", - пояснил Воробьев.

В субботу из-за сильного дождя в Подмосковье было подтоплено 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. Такая ситуация сложилась на территории городского округа Истра, в садоводческих товариществах около поселка Нахабино. Также есть несколько подтопленных приусадебных участков в микрорайоне Опалиха в Красногорске, а также в Наро-Фоминске, где подтопление произошло из-за плохого водоотведения.