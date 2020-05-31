В Наро-Фоминске стабилизировалась паводковая обстановка

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Паводковая обстановка стабилизировалась в городе Наро-Фоминске в Подмосковье, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"По состоянию на 14:00 в пяти муниципальных образованиях остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов. В Наро-Фоминске работы завершены, ситуация стабилизирована. Также от воды освобожден участок дороги у железнодорожной платформы Опалиха городского округа Красногорск", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что на 12:00 мск были подтоплены 92 приусадебных участка, 15 дачных домов и один участок дороги. Подтопления были зафиксированы в шести муниципальных образованиях Подмосковья: Красногорске, Истре, Наро-Фоминске, Клину, Сергиевом Посаде, Одинцове. Пострадали 179 приусадебных участков, 15 дачных домов, два участка дороги.

Для ликвидации последствий непогоды привлечено 117 человек и 43 единицы техники, в готовность приведена аэромобильная группа областного главка в составе 200 человек, 29 единиц техники и 10 плавательных средств.