{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье вылечились более 8 тыс. пациентов с коронавирусом

За сутки в регионе завершили лечение от инфекции почти 400 человек

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Еще 371 человек завершил лечение от новой коронавирусной инфекции в Московской области, общее число выздоровевших превысило 8 тыс., об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе региона по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Московской области еще 371 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 8 091 человека", - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 38 995 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Умерли 449 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
В Наро-Фоминске стабилизировалась паводковая обстановка
От воды также освобожден участок дороги у железнодорожной платформы Опалиха городского округа Красногорск
Читать полностью