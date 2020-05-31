В Подмосковье вылечились более 8 тыс. пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Еще 371 человек завершил лечение от новой коронавирусной инфекции в Московской области, общее число выздоровевших превысило 8 тыс., об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе региона по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 371 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 8 091 человека", - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 38 995 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Умерли 449 человек.