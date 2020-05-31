В Подмосковье прокуратура проверит жалобы на недостаток масок в Видновской больнице

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Прокуроры проверят жалобы на недостаток медицинских масок в Видновской больнице в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области организовала проверку информации СМИ о возможном нарушении прав медицинских работников Видновской районной клинической больницы", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в соцсетях появились жалобы о недостатке масок для врачей Видновской больницы. Кроме того, в больнице от коронавируса погибли несколько врачей и медсестер.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.