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В Подмосковье прокуратура проверит жалобы на недостаток масок в Видновской больнице

Такие жалобы появились ранее в соцсетях

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Прокуроры проверят жалобы на недостаток медицинских масок в Видновской больнице в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе прокуратуры Московской области.

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"Прокуратура Московской области организовала проверку информации СМИ о возможном нарушении прав медицинских работников Видновской районной клинической больницы", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в соцсетях появились жалобы о недостатке масок для врачей Видновской больницы. Кроме того, в больнице от коронавируса погибли несколько врачей и медсестер.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

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