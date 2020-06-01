Свыше 2,7 тыс. человек в Подмосковье обратились в больницы по поводу укусов клещей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 2, 7 тыс. человек обратились в медицинские учреждения Подмосковья по поводу укусов клещей с начала года. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

"По состоянию на 1 июня 2020 года в медицинские организации Московской области обратился 2 761 человек за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, 1 044 из них - дети. За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 6 876 обращений, в том числе 1 978 среди детей", - говорится в сообщении.

Напоминается, что всем жителям Подмосковья делают бесплатные прививки от клещевого энцефалита. Уже были вакцинированы 1 119 человек, в том числе 326 детей.

Результаты лабораторных исследований 776 клещей свидетельствуют об отсутствии в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита. В 12,7% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 0,1% - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека и в 3% - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

"В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проведены акарицидные обработки на территории площадью 304 га", - говорится в сообщении.

С начала года было зарегистрировано 20 случаев болезни Лайма, что соответствует аналогичному периоду 2019 года. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не регистрировали.