В Подмосковье сократилось число подтопленных приусадебных участков и дачных домов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Количество подтопленных в результате обильных дождей приусадебных участков и дачных домов в Подмосковье сократилось. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"По состоянию на 15:00 мск, в восьми муниципальных образованиях (15 СНТ) остаются подтопленными 265 приусадебных участков, 12 дачных домов, один мост, размыт один участок дороги, подтопленных участков дороги нет", - сказали в пресс-службе. Ранее отмечались подтопления в девяти муниципальных образованиях 342 приусадебных участков, 15 дачных домов, одного моста, также размыт один участок дороги.

В главке отметили, что с 30 мая от воды освобождены 96 приусадебных участков в Красногорске, Наро-Фоминске, Одинцове и Клину. Только за прошедшие сутки аварийные службы откачали почти 5 тыс. куб. м воды с подтопленных территорий. Всего с начала проливных дождей откачано более 11 тыс. куб. м воды. Также оказывается адресная помощь и при необходимости проводится эвакуация. "Угрозы жизни и здоровью граждан нет, ситуация находится под контролем", - отметили в МЧС.льными дождями, которые продолжались 30 и 31 мая. Так, в субботу из-за сильного дождя в Подмосковье были подтоплены 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. 1 июня СК начал проверку по факту подтоплений в Красногорске из-за отсутствия ливневых стоков.

Во вторник в ГУ МЧС России распространило предупреждение об угрозе быстрых паводков в Подмосковье до 5 июня.

В новость были внесены изменения (16:39 время мск) — добавлены подробности по тексту.