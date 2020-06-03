ЗАГСы в Подмосковье начали работать в прежнем режиме

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. ЗАГСы Московской области возобновили работу в обычном режиме после ограничений из-за пандемии. Теперь отделения открыты с 09:00 до 18:00, сообщается в среду на официальном сайте правительства Московской области.

"Вернули работу с 9 до 18 часов. До этого работа была с 8 утра до 17 часов. Сейчас все вернулось на тот уровень, который был до коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее график работы пришлось изменить для снижения риска распространения коронавирусной инфекции.

Сейчас прием граждан в подмосковных ЗАГСах ведется по предварительной записи. Регистрации браков проходят в неторжественной обстановке - без свидетелей и гостей. "ЗАГСы продолжают работать четыре дня в неделю - по вторникам, средам, пятницам и субботам. Четверг отведен для полной дезинфекции помещений", - уточняется в сообщении.