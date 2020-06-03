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МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье

В ведомстве порекомендовали по возможности переждать грозу дома

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются во второй половине дня в Подмосковье, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, под влиянием фронтальных разделов южного циклона, в период с 14:00 мск до конца суток 3 июня по Московской области начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север, ожидается дождь, местами сильный дождь, гроза, усиление восточного ветра до 15 м/с", - сказали в ведомстве.

В МЧС порекомендовали по возможности переждать грозу дома. Находясь на улице, не прятаться под одиночными деревьями, не купаться и не ловить рыбу.

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