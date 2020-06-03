Обсерваторы Подмосковья приняли свыше 3,5 тыс. человек за 2 месяца

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Обсерваторы, расположенные в Московской области, приняли на карантин с начала апреля более 3,5 тыс. граждан РФ. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Со 2 апреля обсерваторы Подмосковья приняли на карантин более 3,5 тыс. россиян, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Около 2,5 тыс. из них уже прошли двухнедельную изоляцию и вернулись в свои регионы", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, после приземления в аэропортах Московской области и прохождения медицинского контроля, туристов доставляют домой, если они живут в Москве, Подмосковье или ближайших регионах. Тех, кого невозможно доставить сразу домой, размещают в обсерваторах для прохождения 14-дневного карантина.

В начале апреля в Подмосковье подготовили более десятка обсерваторов. "Под размещение людей оборудовали пансионаты и санатории, находящиеся в областной собственности, а также частные гостиницы", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 432 277 случаев заражения, выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Москве, которая находится на первом месте в стране по числу пациентов с коронавирусом, заразились 187 216 человек, в том числе 1 842 за последние сутки. Выздоровели 91 654 человека, умерли 2 685. Число выздоровевших за последние сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 3 385 человек. На втором месте в РФ после Москвы по числу заразившихся находится Подмосковье. В регионе, по данным федерального штаба, всего выявлен 41 191 случай, 736 из них за последние сутки. Выздоровели 9 311 человек, 515 умерли.