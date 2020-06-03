Подмосковные горслужбы перевели в усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Городские службы Подмосковья перевели в усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram в среду.

"Сегодня в Подмосковье штормовое предупреждение, сильный дождь и ветер. В зоне риска находятся дачи. Если есть возможность, лучше ненадолго уехать из домов. Все наши экстренные службы приведены в режим повышенной готовности, при необходимости будут организованы аварийно-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, за два дня в области может выпасть месячная норма осадков, в ряде муниципалитетов есть угроза паводка - это Истра, Красногорск, Сергиев Посад, Дмитров, Дубна и Подольск.