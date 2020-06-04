Более 160 тыс. пенсионеров Подмосковья получат бесплатные наборы с масками

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Бесплатные наборы с защитными масками получат более 160 тыс. малообеспеченных пенсионеров, также около 46 тыс. наборов предоставят малообеспеченным семьям. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В апреле мы начали раздавать бесплатно маски на всех постах ГИБДД в Московской области и в муниципалитетах силами волонтеров Подмосковья. Эта работа будет продолжена. Бесплатные наборы с масками получат малообеспеченные пенсионеры - таких у нас в регионе более 160 тыс., еще 46 тыс. наборов будет доставлено малообеспеченным семьям", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.