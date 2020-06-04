Кинокомиссия Московской области получила около 30 запросов на проведение киносъемок

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Московская областная кинокомиссия получила около 30 запросов на съемки фильмов. Летом и в начале осени в Подмосковье планируется работа над картиной "Нормальный только я" при соавторстве Константина Хабенского и несколькими сериалами. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минкультуры РФ.

Новые послабления режима самоизоляции начали действовать в Московской области с 3 июня. В частности, появилась возможность возобновить съемочный процесс на территории Подмосковья при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, подготовленных Роспотребнадзором.

"Все поданные заявки в кинокомиссию Московской области мы будем внимательно рассматривать на предмет исполнения утвержденного стандарта. В свою очередь прошу коллег из кинокомпаний ответственно подходить к процессу съемок, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни своих коллег. Мы всегда поддерживали кинопроизводство в регионе и диалог с создателями российского кино. Только за последние два года в Подмосковье проходили съемки более 40 картин, и сейчас в Московской областной кинокомиссии есть около 30 запросов на кинопроизводство", - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова, чьи слова привели в пресс-службе.

Кинокомиссия Московской области начала согласование съемок с 3 июня, в числе проектов полнометражные фильмы и художественные сериалы, дипломные короткометражки молодых режиссеров. Как уточнили в министерстве, летом и в начале осени в Подмосковье планируются съемки художественной картины "Нормальный только я", авторами которой выступают Константин Хабенский, Антон Богданов, Михаил Шулятьев, сериалов "То, что нельзя купить", "За все заплачено" (кинокомпания "Феникс-Фильм" по заказу телеканала "Домашний"), "Черный квадрат" (кинокомпания "Легио Феликс" для ТНТ), "Легенда" (производство кинокомпании "Друг друга" для ТНТ).

О рекомендациях Роспотребнадзора

Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса среди работников киноиндустрии включают обязательное ношение масок, наличие санитайзеров на площадке, контроль температуры сотрудников. Также в документе подчеркивается необходимость ограничения количества участников съемок, обязательного проведения предварительной и регулярной дезинфекции помещений и прописываются другие условия, при которых можно снимать кино. Начало и порядок киносъемочной деятельности в каждом регионе определяется решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.