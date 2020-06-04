Более 1,8 млн т отходов отправили на переработку в Подмосковье с начала мусорной реформы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Свыше 1,8 млн т бытовых отходов направили на вторичную переработку в Московской области с момента введения в регионе системы раздельного сбора мусора. До конца года объем переработанных отходов достигнет 3 млн т. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Благодаря активному участию жителей, значительная часть которых вовлечена в раздельный сбор отходов и сортирует их у себя дома, выбрасывая в синий бачок, уже более 1,8 млн т отходов были отправлены на вторичную переработку. К концу текущего года объем переработанных отходов составит около 3 млн т", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, которого цитирует пресс-служба, важной частью структуры раздельного сбора мусора является создание в регионе современных комплексов по переработке отходов (КПО).

"На сегодняшний день введено в эксплуатацию семь современных объектов, шесть из которых работают на полную мощность. Восьмой по счету комплекс будет введен в строй уже в ближайшие несколько дней. Именно благодаря открытию подобных КПО нам удалось перераспределить потоки на современные предприятия и закрыть 28 из 39 полигонов, в настоящее время они проходят стадию рекультивации", - добавил министр.

В ведомстве напомнили, что кроме 12 новых КПО, в Московской области строится 4 завода по термической утилизации отходов. Работа всех этих предприятий позволит закрыть все оставшиеся полигоны, а объем захоронения мусора довести до 5% от образуемых отходов.

В Подмосковье система раздельного сбора внедряется с января 2019 года. Все виды полезного вторсырья жители должны складывать в мусорный бак с синей маркировкой. Пищевой и неперерабатываемый мусор - в контейнеры для смешанных отходов серого цвета. Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.