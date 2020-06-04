Около 40 электрозарядных станций установят в Подмосковье до конца июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют до конца июня установить в 21 городском округе региона 40 зарядных станций для электротранспорта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства энергетики региона.

"В рамках проекта "Инфраструктура электротранспорта" в Московской области планируется установить еще минимум 40 зарядных станций для транспорта нового поколения. Мы верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом городской культуры", - приводят в сообщении слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, завершение установки 40 зарядных станций запланировано на конец июня.

По данным министерства, в настоящее время уже более 170 электрозаправок открыты и работают в Подмосковье.

"В рамках реализации проекта проводился опрос жителей Подмосковья о расширении зарядной инфраструктуры электротранспорта во дворах многоквартирных домов. По результатам опроса был сформирован список, состоящий из 40 адресов в 21 муниципальном округе, где планируется установка зарядных станций. Среди них: Подольск, Люберцы, Дзержинский, Клин, Дмитров, Щелково, Лобня, Балашиха, Солнечногорск, Красногорск, Истра, Одинцово, Химки, Краснознаменск, Электросталь, Коломна, Ступино, Егорьевск, Раменское, Сергиев-Посад, Можайск", - добавили в пресс-службе.