Ежегодно в Подмосковье число многодетных семей увеличивается в среднем на 14%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 75 тыс. многодетных семей насчитывается в Московской области, их число ежегодно увеличивается в среднем на 14%. С начала реализации регионального закона об обеспечении многодетных семей бесплатными земельными участками из областной собственности было передано более 640 га земли в 11 городских округах, из них 144 га были переданы с начала 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба Минмособлимущества.

"Ежегодно число многодетных семей в Подмосковье увеличивается в среднем на 14%. Поэтому из-за дефицита земель в некоторых муниципалитетах правительство Московской области помогает подбирать участки из областной и неразграниченной собственности и передавать их в собственность городских округов, чтобы каждая семья с тремя и более детьми могла реализовать свое право на земельный участок. Наша работа по отбору и передаче участков в 2020 году позволит администрациям округов после всех процедур оформления и межевания обеспечить более 3,1 тыс. многодетных семей", - приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Она также отметила, что дополнительные 236 га передадут в пять городских округов - Ленинский, Лыткарино, Подольск, Балашиха, Одинцовский - до конца года, а это еще свыше 1, 7 тыс. семей. Общая площадь предоставленной земли с начала реализации закона превысила 3,7 тыс. га.