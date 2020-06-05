В Подмосковье число подтопленных из-за дождей приусадебных участков выросло почти до 600

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Почти 600 приусадебных участков, 14 дачных домов, три моста и два участка дороги подтоплено из-за обильных дождей в Подмосковье. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"В Московской области продолжаются работы по ликвидации последствий подтоплений территорий, вызванных обильными дождями. По состоянию на 09:00 5 июня в 17 муниципальных образованиях остаются подтопленными 599 приусадебных участков, 14 дачных домов, три моста, два участка дороги", - сказали в пресс-службе.

В главке уточнили, что в четверг произошло подтопление в районе городов Волоколамска, Дмитрова, Домодедова, Клина, Ленинского, Мытищ, Наро-Фоминска, Одинцова, Павловского Посада, Солнечногорска, Чехова, Химок, Красногорска, Щелкова и Богородского. "За четыре июня от воды освобождено: 91 приусадебный участок, один частный дом, один участок дороги", - сказали в пресс-службе. Всего с 30 мая откачено 27 337 кубометров воды. К ликвидации подтопления накануне привлекалось 143 человека и 61 единица техники, в том числе от МЧС - 59 человек и 18 единиц техники.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые продолжались 30 и 31 мая. Так, в субботу из-за сильного дождя в Подмосковье было подтоплено 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. 1 июня СК начал проверку по факту подтоплений в Красногорске из-за отсутствия ливневых стоков.