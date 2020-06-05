МЧС распространило предупреждение о сильном дожде с градом и ветре в Подмосковье

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с градом и усилении ветра до 18 м/с до вечера пятницы.

"В период с 13:00 до 22:00 мск 5 июня в Московской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 13-18 м/с", - сказали ТАСС в пятницу в пресс-службе.

В главке советуют при грозе по возможности не выходить из дома, держаться подальше от электропроводки и антенн, а также не использовать телефоны и электроприборы. Находясь на открытой местности, не стоит прятаться под высокими деревьями. При порывистом ветре рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Ранее в столичном ГУ МЧС предупредили москвичей о дожде с градом и усилении ветра до 18 м/с.