Глава Красноармейска Кирилл Тимашков покинул пост

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава подмосковного городского округа Красноармейска Кирилл Тимашков покинул пост по собственному желанию. Обязанности главы городского округа временно будет исполнять первый замглавы администрации муниципалитета Александр Федоров, сообщили в пятницу в главном управлении территориальной политики Московской области.

"5 июня 2020 года глава городского округа Красноармейск Московской области Тимашков Кирилл Александрович сложил полномочия по собственному желанию", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что временно исполняющим полномочия главы назначен первый заместитель главы администрации городского округа Александр Федоров.