Власти Подмосковья планируют закрыть все мусорные полигоны в регионе до конца года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют закрыть в регионе все мусорные полигоны до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области, распространенном в пятницу.

"В 2013 году я обратился к президенту за поддержкой по закрытию свалок. В Подмосковье было 39 полигонов в черте городов. На них не существовало никакой технологии - просто бросали мусор и присыпали землей. Не было ни сепарации, ни переработки. Все это превращалось в зловоние. В 2020 году мы закроем все свалки, останется только "Тимохово", которое уже переходит в режим работы комплекса по переработке отходов (КПО)", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он добавил, что открывающиеся в регионе КПО соответствуют самым высоким экологическим требованиям.

Ранее губернатор сообщал, что в регионе закрыты 28 из 39 старых свалок.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.