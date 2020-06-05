{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Воробьев: пока рано говорить об очередном этапе снятия ограничений в Подмосковье

По словам губернатора региона, это связано с недостаточно низким коэффициентом распространения коронавируса

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Подмосковье еще недостаточно низок, чтобы можно было принимать решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер. Об этом заявил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"У нас индекс распространения вируса то 0,89, то 0,95, то единицы коснется. Сказать, что он упал радикально, мы не можем. Мы хотели открыть торговые центры. Мы хотели что-то еще добавить к той "дозе" послаблений, которые мы смогли сделать, но не можем. Главный санитарный врач, наши эксперты говорят о том, что это рано. Только когда увидим снижение коэффициента, будем делать следующий шаг", - сказал он.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе действовал режим всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены, что стало одним из первых шагов в смягчении ограничений на фоне улучшения эпидемической ситуации.

С 18 мая в регионе была возобновлена работа промышленных предприятий и строек. 29 мая снятие мер продолжилось - открылись парки, а многофункциональные центры начали принимать не только юридических лиц, которым доступ был открыт с 25 мая, но и физических. Кроме того, в регионе открывают все магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, а также строительные магазины и гипермаркеты. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки - на выдачу книг. Остальные ограничения в Подмосковье сохраняются до 14 июня.

 

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
В Подмосковье стартовала акция по обмену вторсырья на "экорубли"
"Экорубли" участники акции смогут обменять на полезные экотовары и услуги
Читать полностью