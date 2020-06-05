Воробьев: пока рано говорить об очередном этапе снятия ограничений в Подмосковье

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Подмосковье еще недостаточно низок, чтобы можно было принимать решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер. Об этом заявил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" .

"У нас индекс распространения вируса то 0,89, то 0,95, то единицы коснется. Сказать, что он упал радикально, мы не можем. Мы хотели открыть торговые центры. Мы хотели что-то еще добавить к той "дозе" послаблений, которые мы смогли сделать, но не можем. Главный санитарный врач, наши эксперты говорят о том, что это рано. Только когда увидим снижение коэффициента, будем делать следующий шаг", - сказал он.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе действовал режим всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены, что стало одним из первых шагов в смягчении ограничений на фоне улучшения эпидемической ситуации.

С 18 мая в регионе была возобновлена работа промышленных предприятий и строек. 29 мая снятие мер продолжилось - открылись парки, а многофункциональные центры начали принимать не только юридических лиц, которым доступ был открыт с 25 мая, но и физических. Кроме того, в регионе открывают все магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, а также строительные магазины и гипермаркеты. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки - на выдачу книг. Остальные ограничения в Подмосковье сохраняются до 14 июня.