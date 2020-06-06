Число случаев заражения коронавирусом в Подмосковье выросло почти до 43,5 тыс.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Еще 758 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Подмосковье за последние сутки, общее количество достигло 43 478. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

"В Подмосковье выявлено 758 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Московской области зафиксировано 43 478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в области умерли 557 заразившихся. Выздоровели и выписались 10 924 человека.

Среди городских округов Подмосковья лидерами по количеству выявленных случаев заражения являются Красногорск, Королев и Одинцово. Там зафиксировано 2 206, 2 111 и 1 776 заразившихся коронавирусом соответственно. Меньше всего заразившихся в Молодежном, Звездном городке и Пущино - 3, 8 и 24 случая.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 3 546 случаев заражения у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе из Москвы.