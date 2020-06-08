Еще 569 человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Еще 569 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье, общее число вылечившихся достигло 12 031. Об этом в понедельник сообщили в областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 569 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 031 человека", - говорится в сообщении.

В Москве, которая находится на первом месте в стране по числу пациентов с коронавирусом, заразились 195 017 человек, в том числе 1 956 за последние сутки. Общее число выздоровевших в городе составляет 102 714. Подмосковье находится на втором месте по числу заразившихся. В регионе, по данным федерального штаба, выявлено 44 232 случая заражения, 754 из них за последние сутки.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,8 млн человек, около 390 тыс. умерли. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.