В Подмосковье остаются подтопленными 379 приусадебных участков и семь домов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Почти 380 приусадебных участков и семь домов в частном секторе остаются подтопленными в результате обильных дождей в Московской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

"По состоянию на 09:00 8 июня в 38 садовых товариществах и шести населенных пунктах остаются подтопленными 379 приусадебных участков, семь домов частного сектора, один мост, три участка дороги", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что в воскресенье подтопленными оказались 65 приусадебных участков и один участок дороги. При этом от воды освобождено 50 приусадебных участков и один мост, откачано 1 695 кубометров воды. К ликвидации последствий паводка привлекалось 82 человека и 33 единицы техники, в том числе от МЧС - 48 человек и 16 единиц техники. "Угрозы жизни и здоровью граждан нет, ситуация под контролем", - добавили в областном ГУ МЧС.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые начались 30 мая. В минувшую субботу было подтоплено 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. На протяжении следующих дней ситуация постоянно менялась. Всего откачано 45 556 кубометров воды.