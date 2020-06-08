Площадь природного заказника в Шатуре увеличат на четверть

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Правобережье реки Поли у села Кривандино", расположенной в подмосковном городском округе Шатура, увеличат с 334 до 418 га. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Как пояснили в пресс-службе, Минэкологии поставило на кадастровый учет государственный природный заказник областного значения "Правобережье реки Поли у села Кривандино". Специалисты провели его детальное обследование и представили предложения по реорганизации.

"Этот участок Шатуры представляет особую ценность в первую очередь из-за уникальных растительных сообществ. Здесь представлены так называемые таежные виды флоры: черника, вероника лекарственная, плаун и другие. Это привлекает сюда множество сборщиков растений, стихийных туристов, поэтому при реорганизации ООПТ было решено увеличить ее площадь с 334 до 418 гектаров, чтобы распространить режим особой охраны на ценные природные комплексы", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экологии и природопользования Московской области Ирины Стальновой.

Как пояснили в пресс-службе, особо охраняемая территория расположена в городском округе Шатура вблизи поселения Кривандино. Заказник был создан в 1990 году. При обследовании территории были выявлены растения, занесенные в Красную книгу Московской области, - зимолюбка зонтичная и гроздовник многораздельный. Кроме того, в границах ООПТ обитают 55 видов наземных позвоночных животных, из них два вида земноводных, два - пресмыкающихся, 44 вида птиц и семь видов млекопитающих. Три вида занесены в Красную книгу региона: обыкновенный уж, седой дятел и гадюка.

В ведомстве также пояснили, что режим особой охраны природного заказника устанавливает запрет на строительство, прокладку дорог и передвижение транспорта вне имеющихся дорог, а также на разведение костров и обустройство стоянок для туристов.

Всего в Подмосковье в настоящий момент насчитывается около 250 ООПТ.