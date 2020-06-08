Приемная кампания в вузы Подмосковья начнется 20 июня в дистанционном формате

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Приемная кампания в вузы Московской области начнется 20 июня, абитуриенты смогут подать документы в дистанционном формате. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

"Уже 20 июня начнется приемная кампания в вузы Подмосковья. В этом году абитуриенты смогут подать документы в новом - дистанционном формате", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что в Подмосковье функционируют шесть областных вузов: МГОУ, Орехово-Зуевский университет, Коломенский университет, Технологический университет, университет "Дубна" и АСОУ.

Министр пояснила, что для подачи документов абитуриенту достаточно будет загрузить скан или фото заявления со своей подписью и других документов в информационные системы вузов.

"Вместе с тем поступление в некоторые федеральные вузы будет организовано через портал госуслуг, где потребуется получение электронной подписи. О порядке ее получения и всех необходимых документах следует уточнить на сайте интересующего вуза", - добавила Каклюгина.