Около 50 нарушений требований приема клиентов выявили в парикмахерских и банях Подмосковья

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 3,7 тыс. салонов красоты, бань и парикмахерских проверили в Московской области с момента возобновления их деятельности на соблюдение санитарных требований приема клиентов. Выявлено порядка 50 нарушений, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"С 3 по 6 июня на соблюдение требований приема клиентов проверено 3 724 тыс. объектов бытовых услуг - это салоны красоты, бани, парикмахерские. Выявлено 50 нарушений за несоблюдение требований приема клиентов во время пандемии коронавируса", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Министр отметил, что проверки объектов бытовых услуг осуществляет инспекторский состав Гостехнадзора Минсельхозпрода региона. После проведения проверки составляется протокол о нарушении, а решение по закрытию объекта принимает суд.

По словам Разина, юридические лица могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение требований режима повышенной готовности и оштрафованы на сумму от 100 до 300 тыс. рублей, в случае серьезного нарушения может быть принято решение о прекращении деятельности предприятия сроком на 90 суток.

С 13 марта в Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом ввели режим повышенной готовности, а с вечера 29 марта - всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены, что стало одним из первых шагов в смягчении ограничений на фоне улучшения эпидситуации.

С 29 мая снятие мер продолжилось. В частности, открылись парки, а многофункциональные центры начали принимать не только юридических лиц, которым доступ был открыт с 25 мая, но и физических. Кроме того, в регионе открывают все магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, а также строительные магазины и гипермаркеты независимо от площади. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки - на выдачу книг, граждан будут пускать на кладбища. С 3 июня в регионе возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и бани, располагающиеся в помещениях площадью менее 400 кв. м и имеющие отдельный вход. Остальные ограничения в Подмосковье сохраняются до 14 июня.