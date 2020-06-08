Почти треть парикмахерских и салонов красоты возобновили работу в Подмосковье

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 1,7 тыс. салонов красоты и парикмахерских Московской области подали уведомление о возобновлении деятельности. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин сообщал, что в Подмосковье к возобновлению деятельности могут приступить порядка 5,2 тыс. парикмахерских и салонов красоты.

"Около 1 670 парикмахерских, салонов красоты и студий ногтевого дизайна в Подмосковье подали заявки на возобновление работы. Функционирование объектов разрешено в соответствии с отраслевым стандартом. Соблюдение правил и норм в заведениях контролируется систематически", - приводятся в сообщении слова Разина.

В пресс-службе пояснили, что с 3 июня министерство принимает уведомления о начале работы салонов красоты, парикмахерских, СПА-салонов, бань и душевых площадью до 400 кв. метров и с отдельным входом с улицы.

"Бань в Подмосковье более 800, но заявок подано всего около 100, работа по этим объектам активизировалась и им рассылается вся необходимая информация", - добавил Разин.

Поясняется, что обслуживание клиентов должно осуществляться по предварительной записи с соблюдением как минимум 20-минутного интервала между посетителями. В помещениях необходимо носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 м от других людей. Посещение бань и саун разрешается организовать из расчета 5 кв. м в зоне отдыха на одного посетителя. Купели и бассейны под запретом.