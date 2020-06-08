МЧС распространило предупреждение о грозе и ветре в Подмосковье в ближайшие часы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о кратковременном дожде, грозе и ветре с порывами до 15 м/с в ближайшие часы.

"В ближайшие 1-3 часа, до 21:00 мск 8 июня по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в пресс-службе.

В главке во время грозы советуют держаться подальше от электропроводки и антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. Находясь на открытой местности, не стоит прятаться под высокими деревьями.

При порывах ветра в ГУ МЧС рекомендуют автомобиль парковать в гараже. Во время дождя нужно постараться по возможности оставаться дома. На улице не стоит находиться вблизи рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.