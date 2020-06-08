Число преступлений сократилось в Подмосковье с начала года на 5,5%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 30 тыс. преступлений зафиксировали в Московской области с января по май текущего года. Этот показатель на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"Согласно данным за январь - май 2020 года, в Московской области зарегистрировано 30,6 тыс. преступлений. Это на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом в управлении отметили, что количество убийств снизилось на 14,7%, грабежей - на 5,4%, квартирных краж - на 26,6%, угонов - на 22,5%. Число преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 3,7%. Количество преступлений в общественных местах уменьшилось на 10%.

По словам зампредседателя правительства Подмосковья - руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева, которого цитирует ведомство, сокращение преступности связано как с условиями самоизоляции населения, так и с усилением профилактической работы, проводимой сотрудниками органов внутренних дел.