В Подмосковье за сутки выздоровели рекордное число пациентов - 641

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Еще 641 пациент завершил лечение от коронавируса в Московской области, всего выздоровели 12,6 тыс. человек, сообщили во вторник в региональном оперативном штабе.

Число выздоровевших за сутки ранее ни разу не превышало 600, максимальное их число до этого было отмечено накануне - 569.

"В Московской области еще 641 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших", - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье, по данным федерального штаба на утро 8 июня, выявлено 44 983 случая.

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